Yol Durumu

Amerikan tasmalı CHP Mutlu musun?

03 Şubat 2018, Cumartesi
ABD'nin Türkiye'deki siyasi taşeronluğunu yapan CHP, her fırsatta terörün yanında durmaya devam ediyor. TSK'nın birlikte operasyon yürüttüğü ÖSO'ya hakaretler yağdıran CHP, konu terör örgütleri olunca dut yemiş bülbüle dönüyor.
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