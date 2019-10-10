Amerika'da FETÖ propagandası! FETÖ'cü hainler kendilerini böyle aklamaya çalışıyor

Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarılı şekilde sürerken bugün Amerika'da kayda geçen görüntüler FETÖ'nün gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Kaydedilen görüntülerde FETÖ'cüler tarafından araçların kasasına "Türkiye'de 30.000 üzerinde inanç mahkumu var" yazılı pankart asıldığı görüldü. Terör örgütü suçu nedeniyle hapis yatan teröristler için 'İnanç mahkumu' ifadesini kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştılar.
Amerika'da FETÖ propagandası! FETÖ'cü hainler kendilerini böyle aklamaya çalışıyor10.10.2019 01:27
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