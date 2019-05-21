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Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

21.05.2019 22:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyle ilgili paylaşımda bulundu.


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