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Altınordu'nun gençlerinden örnek hareket! Haksız penaltıyı dışarı vurdu

23.02.2019 17:48

İzmir’de Altınordu Futbol Kulübü’nün U17 (17 yaş altı) takımında forma giyen Enis Destan isimli futbolcu, hakemin kendi lehlerine verdiği penaltının haksız olduğunu düşünüp topu dışarı attı. Bu hareket tribünler tarafından desteklendi. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla Altınordu kazandı.


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