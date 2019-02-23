Altınordu'nun gençlerinden örnek hareket! Haksız penaltıyı dışarı vurdu

İzmir’de Altınordu Futbol Kulübü’nün U17 (17 yaş altı) takımında forma giyen Enis Destan isimli futbolcu, hakemin kendi lehlerine verdiği penaltının haksız olduğunu düşünüp topu dışarı attı. Bu hareket tribünler tarafından desteklendi. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla Altınordu kazandı.
Altınordu'nun gençlerinden örnek hareket! Haksız penaltıyı dışarı vurdu23.02.2019 17:48
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