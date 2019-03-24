Altının gramı bugün ne kadar? 24 Mart Kapalıçarşı altın fiyatları

Yatırımcıların yakından takipçisi olduğu altın fiyatlarında son durum nedir? Haftanın son gününde hızlı bir artış yakalayan altın fiyatları yatırımcılarını şaşırtmıştı. Hala yükselişe devam eden altın piyasası hafta sonu olmasına rağmen merak ediliyor.
Altının gramı bugün ne kadar? 24 Mart Kapalıçarşı altın fiyatları24.03.2019 11:47
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