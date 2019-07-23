Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 23 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 23.07.2019 11:36

Altın fiyatları son dakika... Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla birlikte oldukça rağbet gören altın, son günlerde dalgalı seyrini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları doların değer kazanmasına ve yatırımcıların Fed'in faiz kararı öncesinde kâr realizasyonuna gitmelerinin ardından geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,417.80 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

23 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

23 Temmuz Salı günü gram altın 259,09 liradan alınırken, 259,13 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

23 Temmuz Salı çeyrek altın 415,23 liradan alınırken, 424,65 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

23 Temmuz Salı yarım altın 827,87 liradan alınırken, 849,30 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

23 Temmuz Salı tam altın 1.712,84 liradan alınırken, 1.755,75 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

23 Temmuz Salı Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan alınırken, 1.730,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

147,93

148,04

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

189,45

189,60

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

236,68

236,87