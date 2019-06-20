Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 20 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı (Video) 20.06.2019 11:36

Altın fiyatları ne kadar oldu? Fed'in faiz indirimi kararı sonrası dolar düşerken altın fiyatların beş yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Dün akşam kapanışta yüzde 0,12 yükselişle 252,00 liradan işlem gören altının gramı 20 Haziran'a 257,24 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları Fed'in bu yılın ilerleyen zamanlarında olası faiz indirimleri sinyali vermesinin ardından yüzde 1.8 artışla beş yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Spot altının ons fiyatı dün 1,383.81 dolar ile 17 Mart 2014'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 1.4 artışla 1,378.45 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (20 HAZİRAN 2019)

20 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (20 HAZİRAN)

20 Haziran Perşembe günü gram altın 257,25 liradan alınırken, 257,30 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (20 HAZİRAN)

20 Haziran Perşembe çeyrek altın 403,42 liradan alınırken, 412,58 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (20 HAZİRAN)

20 Haziran Perşembe yarım altın 804,32 liradan alınırken, 825,16 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (20 HAZİRAN)

20 Haziran Perşembe tam altın 1.664,11 liradan alınırken, 1.705,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (20 HAZİRAN)

20 Haziran Perşembe Cumhuriyet altını 1.668,00 liradan alınırken, 1.694,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,72

143,83

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

184,06

184,21

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,95

230,14