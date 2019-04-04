Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? 04.04.2019 10:24

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı 0,17 artışla 231, 40 liradan işlem gördü. Altın yatırımcılarının yakından ilgilendiği altının güncel hali ne kadar? Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları...