Haberler Web TV Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 16 Nisan Salı

Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 16 Nisan Salı

16.04.2019 09:46

Altın fiyatları düşüşe geçti. Son zamanlarda yukarı yönlü seyir izleyen altın, ard arda dört işlem gününde geriledi. Düğün sezonunun açılması ile birlikte takı olarak kullanılan altının güncel fiyatı merak ediliyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları