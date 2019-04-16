Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 16 Nisan Salı 16.04.2019 09:46

Altın fiyatları düşüşe geçti. Son zamanlarda yukarı yönlü seyir izleyen altın, ard arda dört işlem gününde geriledi. Düğün sezonunun açılması ile birlikte takı olarak kullanılan altının güncel fiyatı merak ediliyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?