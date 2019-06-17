Altın fiyatları son dakika: 17 Haziran Salı 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 17.06.2019 11:51

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Uzun vadede yatırım amaçlı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın, 2019 yılının ilk çeyreğinde sık sık fiyatlarında dalgalanma yaşasada, bayram sonrası düğün sezonun başlamasıyla satışlarda artış gösterdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Altın beklentilerden güçlü ABD perakende satış verisinin ardından güçlenen dolara paralel Cuma günü 14 ayın zirvesinden geriledikten sonra bugün yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 11 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 1,358.04'e kadar yükseldikten sonra bugün 1,341.66 dolarda Cuma gününe kıyasla yatay seyretti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Haziran Pazartesi tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (17 HAZİRAN)

17 Haziran Pazartesi günü gram altın 254,90 liradan alınırken, 254,95 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (17 HAZİRAN)

17 Haziran Pazartesi çeyrek altın 405,30 liradan alınırken, 414,51 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (17 HAZİRAN)

17 Haziran Pazartesi yarım altın 808,07 liradan alınırken, 829,01 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (17 HAZİRAN)

17 Haziran Pazartesi tam altın 1.671,88 liradan alınırken, 1.713,80 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (17 HAZİRAN)

17 Haziran Pazartesi Cumhuriyet altını 1.665,00 liradan alınırken, 1.685,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

144,39

144,51

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

184,92

185,07

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

231,02

231,21