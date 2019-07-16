Altın fiyatları son dakika! 16 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı 16.07.2019 09:49

Son dakika haberi... Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Düğün sezonunun devam etmesiyle birlikte yoğun ilgi gören altın son günlerde yukarı yönlü hareket etsede, doların değer kaybetmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar ABD perakende satış verisini beklerken, altın fiyatları yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,415.19 dolarda bulunuyor. Piyasalar dün 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü nedeniyle kapalıydı. Yatırımcılar bugünkü haber akışını takip edecekler. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (16 TEMMUZ)

16 Temmuz Salı günü gram altın 259,55 liradan alınırken, 259,60 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (16 TEMMUZ)

16 Temmuz Salı çeyrek altın 412,11 liradan alınırken, 421,46 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (16 TEMMUZ)

16 Temmuz Salı yarım altın 821,65 liradan alınırken, 842,93 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (16 TEMMUZ)

16 Temmuz Salı tam altın 1.699,97 liradan alınırken, 1.742,57 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (16 TEMMUZ)

16 Temmuz Salı Cumhuriyet altını 1.704,00 liradan alınırken, 1.730,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

146,82

146,93

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

188,03

188,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

234,90

235,09