Altın fiyatları son dakika! 15 Ekim tam, çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar kaç TL? Canlı alış satış 15.10.2019 19:01

Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altının fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta piyasalarda hareketlilik yaşanmasının ardından altın fiyatlarında da çeşitli değişimler görülüyor. Altın piyasasında, en düşük 280 bin lira, en yüksek 284 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü işlem gününü yüzde 0,74 artışla 284 bin 700 liradan tamamladı. Peki, 15 Ekim tam, çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte altın canlı alış satış fiyatları...

Altın ülkemizde vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle doların global piyasalarda güvenilirliğini yitirmesiyle birlikte altın alıp yatırıp yapan insanlar altın fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dünkü kapanışta iç piyasada gram altın fiyatı 285 lira, çeyrek altın 465 lira, Cumhuriyet altını da 1,924 liradan işlem görmüştü. Peki, 15 Ekim tarihinde güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

162,13

162,25

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

207,64

207,80

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

259,41

259,60

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti. Artan risk iştahının altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.