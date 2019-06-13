Altın fiyatları son dakika! 13 Haziran canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı 13.06.2019 10:12

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği... Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gram fiyatı dünkü kapanışta günü değişmeyerek 248,20 liradan tamamladı. Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ABD'de zayıf enflasyon verisinin ardından Fed'den faiz indirim beklentilerinin ve ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman altına olan talebi artırmasıyla, yukarı yönlü hareket izledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,336.45 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü iş günü olan 13 Haziran Perşembe günü altın fiyatları hakkındaki tüm detayları, alış - satış fiyatlarını sizler için derledik.

İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 HAZİRAN 2019)

Gram altın daha önceki zamanlarda çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alıyordu. Ancak altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altın yatırımcıların gözdesi haline geldi. Gram altın bu sabah saatlerinde 250,38 TL'den alınırken 250,44 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 HAZİRAN 2019)

Çeyrek altın fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği altın türüdür. Çeyrek altın 13 Haziran Perşembe günü 396,91 TL'den alınırken 405,93 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 HAZİRAN 2019)

Yarım altın bugün 791,35 TL'den alınırken, 811,85 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 HAZİRAN 2019)

13 Haziran Perşembe günü tam altın 1.637,27 TL'den alınırken 1.678,33 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.648,00

1.673,00

ATA ALTIN FİYATI

1.637,27

1.678,33

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

141,40

141,52

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

181,09

181,24

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

226,24

226,42