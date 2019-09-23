Altın fiyatları ne kadar? 23 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar? Canlı altın fiyatları 23.09.2019 11:24

Piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrası altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Eylül canlı altın fiyatı...

Altın fiyatları son dakika... Yatırım aracı olarak ve düğün sezonlarında takı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın, piyasalardaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yükselişe geçen altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

23 Eylül Pazartesi günü gram altın 279,86 liradan alınırken, 279,90 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

23 Eylül Pazartesi çeyrek altın 442,10 liradan alınırken, 452,12 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

23 Eylül Pazartesi yarım altın 881,44 liradan alınırken, 904,24 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

23 Eylül Pazartesi tam altın 1.823,67 liradan alınırken, 1.869,32 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

23 Eylül Pazartesi Cumhuriyet altını 1.824,00 liradan alınırken, 1.852,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

157,50

157,62

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

201,71

201,86

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

252,00

252,19