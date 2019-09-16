Altın fiyatı düştü! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül son dakika canlı rakamlar 16.09.2019 10:09

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00 değer kaybetti. Küresel piyasalarda altın fiyatları 1,500 doların üzerine yükselirken, iç piyasada, gram altın fiyatı 273 liraya çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, ons altın, gram altın, çeyrek altın tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Eylül canlı altın fiyatları... Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında son dakika güncel rakamlar…

Altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Altın bu hafta dalgalı bir seyir sürdürdü. Altın bu hafta yatırımcısına kaybettirdi.

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında altın düşüşe geçti. Kapanışta yüzde 0,15 düşüşle 274,60 liradan işlem gördü.

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

15 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

15 Eylül Pazar günü gram altın 272,29 liradan alınırken, 272,34 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

15 Eylül Pazar çeyrek altın 437,74 liradan alınırken, 447,66 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

15 Eylül Pazar yarım altın 872,75 liradan alınırken, 895,32 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

15 Eylül Pazar tam altın 1.805,69 liradan alınırken, 1.850,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

15 Eylül Pazar Cumhuriyet altını 1.818,00 liradan alınırken, 1.845,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

155,95

156,07

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

199,72

199,87

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

249,51

249,70

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.