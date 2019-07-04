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Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi! O anlar kameralara böyle yansıdı...

04.07.2019 12:16

19 yaşında Alperen Kahraman, sabah saatlerinde eşi Melisa Sepetçi'yi beklerken, sokak ortasında vahşice öldürüldü. Eşinin amcası tarafından öldürülen Alperen Kahraman'ın eşinin ailesi, Esra Erol'un sunduğu programa katılarak kızları Melisa Sepetçi'nin kaçırıldığını iddia etmişti. Melisa ile Alperen, ise iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.


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