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Alman vekillere tokat gibi PKK yanıtı

04 Şubat 2018, Pazar
Alman Meclisi'nde PKK paçavrası takarak terör örgütü propagandası yapan Alman vekillere yanıt Almanya için Alternatif partisinin vekili Petr Bystron'dan geldi. Bystron "Sizin derdiniz PKK" dedi.
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