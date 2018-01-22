Yol Durumu

Alman medyasından "" iftirası!

22 Ocak 2018, Pazartesi
Afrin “” 3.günününde tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bir taraftan Haçlı ve Siyonistler de görev başında! Bakın Alman medyası harekatı bakın nasıl gördü? İşte ayrıntılar…
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

her konuşmanız da insan haklarından söz eden ey avrupa Biz Türk Askeri olarak oraya sizin yaptığınız gibi petrol için gitmedik yardıma muhtaç halkı hain örgütün elinden kurtarmak için gittik bunu bilesiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 18:49
Ali Ali

Almanı gerdi zaten Almanya'nın ismi de Germanı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.01.2018 12:14
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