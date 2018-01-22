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Afrin “Zeytin Dalı Harekatı” 3.günününde tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bir taraftan Haçlı ve Siyonistler de görev başında! Bakın Alman medyası harekatı bakın nasıl gördü? İşte ayrıntılar…
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her konuşmanız da insan haklarından söz eden ey avrupa Biz Türk Askeri olarak oraya sizin yaptığınız gibi petrol için gitmedik yardıma muhtaç halkı hain örgütün elinden kurtarmak için gittik bunu bilesiniz
Almanı gerdi zaten Almanya'nın ismi de Germanı.
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