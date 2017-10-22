Yol Durumu

'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son sözleri

21 Ekim 2017, Cumartesi
'Tayyip siz evlad-ı fatihansınız buralar size emanet onun için bu emaneti koruyun.'
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