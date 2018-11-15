Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe forması giymiş bir grubun yaptığı skandal tezahürat büyük yankı uyandırmıştı. Büyük tepki çeken tezahürata Ali Koç da isyan etti. Koç, "Bu tür tezahüratlar 111 yıllık dev kulübün değerlerine yakışmıyor. Fenerbahçelilik değerleri milli birlik ve bütünlüğü kapsar" dedi.
Ali Koç'tan o provokatörlere sert tepki!15 Kasım 2018, Perşembe
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