Birileri porovokasyon peşinde

90'lı yıllarda Türkiye'nin başına musallat edilen 'laiklik gidiyor, şeriat geliyor' provokatörleri iş başında. "Puta tapmayın, Atatürk ilah değildir" diye bağıran kara çarşaflı kız tutuklandı. Atatürk heykellerine saldırılar arttı ve Twitter'dan "Hocaları müritleri asalım, İmam Hatipleri kapatalım" tezahüratları yapılıyor...

PROVOKATÖRLER DEVREDE

Türkiye'nin geride bıraktığı 'laik-muhafazakâr' ayrımı, başörtüsünün bir insan hakkı olarak kabul görmesiyle birlikte uzun zamandır gündemimizde yoktu.

Farkındaysanız, birkaç yıl öncesinde bıraktığımız laik hassasiyetler, muhafazakâr öncelikler bir takım olaylarla birlikte yeniden gündemimize sokulmak isteniyor.

Bir yandan hayat tarzı bambaşka olan bir genç kız birden çarşafa bürünüyor ve 10 Kasım'da kendince bir protesto göstererek "Puta tapmayın, Atatürk ilah değildir" diye bağırıyor, ardından tutuklanıyor. Bir yandan Atatürk heykellerine saldırılar yapılıyor. Diğer yandan bazı taraftar grupları da "Hocaları müritleri asalım, İmam Hatipleri kapatalım" tezahüratlarında bulunuyor.

TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Biz bunu şöyle okuyoruz; 90'lı yılların sığ gündemine hapsettiğimiz 'laik-muhafazakâr' ayrımı yeniden bir şekilde gözümüzün içine sokularak gündemimizin bir parçası haline getiriliyor. Kendini laik ya da muhazafakâr olarak tanımlayan herkes, bu oyunun farkında olmaz, bize biçilen rolü oynamaya başlarsa Türkiye yine geri dönmesi hayli güç ayrımların bir parçası olacak.

"PUTLARA TAPIYORSUNUZ" DEDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında söylediği sözlerle Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

"TÖREN ALANINA GİDİP..."

Şüpheli Şahin'in tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "10 Kasım 2018 günü Edirne şehir merkezinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin yapılacağı alana gelerek 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' şeklinde ifadeler kullanarak Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 11/11/2018 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir" dediği iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli kişi tutuklanmıştır.