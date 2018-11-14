Alevlerin ortasında cehennemden kaçış kamerada

California'daki yangından araçlarıyla kaçmaya çalışan bir aile alevler arasında kaldı ve dua etmeye başladı. Neyse ki alevlerden kurtulmayı başardılar. İşte ABD'de günlerdir devam eden yangınlardan çarpıcı görüntüler...
Alevlerin ortasında cehennemden kaçış kamerada14 Kasım 2018, Çarşamba
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