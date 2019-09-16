Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Alanyaspor, konuk ettiği rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Maç sonrası kural hatası konusu tartışmaların odağı oldu. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? A Spor yorumcuları Haldun Domaç, Evren Turhan, Emre Bol ve Reha Kapsal, Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası konusunu masaya yatırdı. İşte o açıklamalar...
Alanyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili bomba iddia! Maçta kural hatası var mı?16.09.2019 23:44
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