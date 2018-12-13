Aksaray'da servis otobüsü ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Aksaray'da işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki yine işçi taşıyan minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan 17 işçi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Süt fabrikasına işçi taşıyan Mehmet Karacaer(34) yönetimindeki 68 S 0349 plakalı otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri üretin fabrikaya işçi taşıyan İsmail Akın'ın (54) kullandığı 68 S 0355 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan yolcular yaralanmazken, minibüsteki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Aksaray'da servis otobüsü ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı13 Aralık 2018, Perşembe
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