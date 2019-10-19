Aksaray'da korkunç olay! Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu 19.10.2019 23:01

Aksaray’da arkadaşlarının haber alamadığı iki genç, kaldıkları evde polis ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerin ardından iki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği belirtildi.