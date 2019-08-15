Akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Numan Serhat Şakar (39) ve Selma Şakar (33) çifti, evlerinin banyosunda akrep buldu. Akrebi kavanoza koyan Şakar çifti, sabah kalktığında akrebin yavruladığını görünce şaşırdı. Akrep ve 37 yavrusu, Ekosistemi Koruma Derneği (EKODOST) yetkililerinin yardımıyla doğaya bırakıldı.
Akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi15.08.2019 18:54
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