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Akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

15.08.2019 18:54

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Numan Serhat Şakar (39) ve Selma Şakar (33) çifti, evlerinin banyosunda akrep buldu. Akrebi kavanoza koyan Şakar çifti, sabah kalktığında akrebin yavruladığını görünce şaşırdı. Akrep ve 37 yavrusu, Ekosistemi Koruma Derneği (EKODOST) yetkililerinin yardımıyla doğaya bırakıldı.


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