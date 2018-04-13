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AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

13 Nisan 2018, Cuma

İstanbul Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ön cephesinin tamamen yıkılması ile AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.

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