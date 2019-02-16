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AK Parti'ye geçen Milas Belediye Başkanı: Büyüksün Reis'im

16.02.2019 14:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen Barış Saylak ile telefonda görüştü. O görüşme sırasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Görüşme sonunda "Büyüksün Reis'im" diyen Saylak'a Erdoğan, " Allah'tan büyük yok" yanıtını verdi.


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