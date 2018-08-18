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AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

18 Ağustos 2018, Cumartesi

AK Parti'nin bugün gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nin ardından partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Böylece, Erdoğan'ın A Takımı da şekillendi. Liste büyük oranda değişti, 21 kişi yerini korudu, 29 yeni isim listeye girdi

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