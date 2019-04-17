AK Parti'li Mehmet Metiner'den İl Seçim Kurulu'nun skandal mazbata kararına sert tepki 17.04.2019 19:09

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, İl Seçim Kurulu'nun Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu için verdiği skandal mazbata kararını A Haber'e yaptığı telefon bağlantısında çok sert sözlerle eleştirdi. AK Partili Mehmet Metiner, "Murdar edilmiş bir seçime yasal kılıf giydirmeye çalışmak bir hukuk cinayetidir." dedi. Ayrıca Metiner, "15 Temmuz'da demokrasimize yönelik nasıl silahlı suikast yapıldıysa, 31 Mart'ta da aynı güçler tarafından sandık başlarına yapılan bir suikast var." diye konuştu.