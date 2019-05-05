AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması

AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması05.05.2019 14:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.
YSK İTİRAZI REDDETMİŞTİ
YSK AK Parti'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmeye devam ederken, KHK'lılar ile ilgili yapılan itirazı karara bağlamış, YSK AK Parti'nin KHK'lılar konusunda yaptığı "oy kullanamazlar" itirazını reddetmişti.
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