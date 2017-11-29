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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun çirkin iftiralarına çok sert tepki göstererek, "Bazı eylemlerin Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oluşturuyor." dedi.
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