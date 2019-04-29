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AK Parti'den flaş YSK açıklaması

29.04.2019 17:17

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul’da 39 ilçe seçim kurullarında bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Ara karar araştırmaları geldikten sonra dosyanın kapağı açılıp içindeki bilgilere, belgelere incelememiz olacak. Kurul üyelerinin incelemesi olduktan sonra nihayetinde müzakere olacak ve karar verilecek" dedi.


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