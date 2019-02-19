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AK Parti'den çok konuşulacak reklam filmi: #BelediyeİşiGönülİşi

19.02.2019 23:06

AK Parti'nin reklam filmi büyük ilgi çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından #BelediyeİşiGönülİşi hashtag'iyle bu videoyu paylaştı.


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