AK Parti'nin reklam filmi büyük ilgi çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından #BelediyeİşiGönülİşi hashtag'iyle bu videoyu paylaştı.
AK Parti'den çok konuşulacak reklam filmi: #BelediyeİşiGönülİşi19.02.2019 23:06
- AK Parti'den çok konuşulacak reklam filmi: #BelediyeİşiGönülİşi
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