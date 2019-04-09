Haberler Web TV AK Parti'den CHP'nin Büyükçekmece iddiasına yalanlama

AK Parti'den CHP'nin Büyükçekmece iddiasına yalanlama

09.04.2019 12:29

Son dakika haberine göre AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, CHP'nin "AK Parti YSK'yı yaptığı Büyükçekmece itirazını geri çekti" iddiasını yalanladı. Özel, "Büyükçekmece başvurumuzu geri çekmedik." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları