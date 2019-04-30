AK Parti MYK sonrası kritik açıklamalar 30.04.2019 22:09

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, "Bugün son derece vahim gördüğümüz bir açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Bütün İslam dünyasında yapılanması bulunana Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan edeceği açıkladı. Eğer demokratik unsurları yasaklıyorsanız terör unsurlarının ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. Müslüman Kardeşler gibi şiddetten uzak bir yapının terör örgütü ilan edilmesi DEAŞ'ın propagandasına verilen en büyük destektir. Müslüman kardeşler gibi bir ana akım grubuyla DEAŞ'ı yan yana getirmek olmaz." dedi.