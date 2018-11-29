AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti. Buna göre bir ildeki belediye başkan yardımcısı, o ildeki aday göstermeyen partiden olacak. Belediye meclisi'nde de kontenjan formülü konuşuluyor. AK Parti ittifak yapılan ve MHP'nin yüzde 10 barajını aşamadığı illerde, MHP'ye belediye meclis üyeliği ayıracak.
AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti29 Kasım 2018, Perşembe
- AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti
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