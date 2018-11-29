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AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti

29 Kasım 2018, Perşembe

AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti. Buna göre bir ildeki belediye başkan yardımcısı, o ildeki aday göstermeyen partiden olacak. Belediye meclisi'nde de kontenjan formülü konuşuluyor. AK Parti ittifak yapılan ve MHP'nin yüzde 10 barajını aşamadığı illerde, MHP'ye belediye meclis üyeliği ayıracak.


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