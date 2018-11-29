AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti 29 Kasım 2018, Perşembe

AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti. Buna göre bir ildeki belediye başkan yardımcısı, o ildeki aday göstermeyen partiden olacak. Belediye meclisi'nde de kontenjan formülü konuşuluyor. AK Parti ittifak yapılan ve MHP'nin yüzde 10 barajını aşamadığı illerde, MHP'ye belediye meclis üyeliği ayıracak.