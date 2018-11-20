Haberler Web TV AİHM'nin skandal kararını Avukat Mehmet Sarı yorumladı

AİHM'nin skandal kararını Avukat Mehmet Sarı yorumladı

20 Kasım 2018, Salı

AİHM tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar verdi. Avukat Mehmet Sarı bu kararı yorumladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları