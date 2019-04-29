Ahmet Kural rehabilite oluyor! Sıla olayının ardından önce evi değiştirme kararı aldı şimdi de... 29.04.2019 14:36

Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmezken, güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle defalarca basında da yer alan Zekeriyaköy'deki villasından taşınma kararı aldı. Bir süre önce yeniden spora başlayan Kural, kendisini doğaya bırakarak adeta rehabilite oldu. Ahmet Kural, dün sabah Şile sahilinde bir arkadaşıyla doğanın tadını çıkardı. Kumsalda ateş yakıp çay ve sucuklu omlet yapan Ahmet Kural’ın oldukça düşünceli olduğu dikkatlerden kaçmadı.