Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmezken, güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle defalarca basında da yer alan Zekeriyaköy'deki villasından taşınma kararı aldı. Bir süre önce yeniden spora başlayan Kural, kendisini doğaya bırakarak adeta rehabilite oldu. Ahmet Kural, dün sabah Şile sahilinde bir arkadaşıyla doğanın tadını çıkardı. Kumsalda ateş yakıp çay ve sucuklu omlet yapan Ahmet Kural’ın oldukça düşünceli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Ahmet Kural rehabilite oluyor! Sıla olayının ardından önce evi değiştirme kararı aldı şimdi de...29.04.2019 14:36
- İzmir'de CHP'li belediye başkanından esnafa zulüm
- Ahmet Kural rehabilite oluyor! Sıla olayının ardından önce evi değiştirme kararı aldı şimdi de...
- Bursa'da fuhuş çetesine operasyon! 11 gözaltı var
- 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Ankara'da terör operasyonu
- Konya'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Arazide bulunan ceset...
- Endonezya'da katliam gibi seçim! 272 sandık görevlisi hayatını kaybetti
- İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor! Havadan böyle görüntülendi
- Gaziosmanpaşa'da sandıktan seçmen listesi ve sonuç tutanağı çalındı
- Zap'a hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi
- Alanyasporlu Josef Sural’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
- Kut'ül Amare zaferi neden önemli? İşte İngiliz ordusunun hezimete uğratıldığı zafer
- Alanyaspor doktoru İsmail Yetkin: Sural’ı hipotermi şoktan kurtaramadık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.