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ABD'de özel jetin düşüşü kamerada! Çarpmanın ardından alevler yükseldi
ABD'de özel jetin düşüşü kamerada! Çarpmanın ardından alevler yükseldi
Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 00:40
Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 00:44
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