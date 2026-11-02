UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
ABD'de özel jetin düşüşü kamerada! Çarpmanın ardından alevler yükseldi

ABD'de özel jetin düşüşü kamerada! Çarpmanın ardından alevler yükseldi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD’nin Florida eyaletindeki Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçak, şehir merkezine düştü. Kaza yoğun paniğe neden oldu

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

Türkiye'nin il sayısı 100'e çıkacak: İşte il olmaya aday 24 ilçe ve gerekli olan kriterler
Türkiye'nin il sayısı 100'e çıkacak: İşte il olmaya aday 24 ilçe ve gerekli olan kriterler
Yeni Hal Yasası için TBMM mesaisi başladı: Aracı sayısı düşecek, dijital takip dönemi başlayacak
Yeni Hal Yasası için TBMM mesaisi başladı: Aracı sayısı düşecek, dijital takip dönemi başlayacak
Sivas'ta korkutan doğal gaz patlaması: 3 kişi yaralandı, bina hasar gördü
Sivas'ta korkutan doğal gaz patlaması: 3 kişi yaralandı, bina hasar gördü
Göztepe yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de kriz zirvesi: Yönetim kurulu bugün toplanacak
Göztepe yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de kriz zirvesi: Yönetim kurulu bugün toplanacak

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle