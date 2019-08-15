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Ahmet Bulut'tan flaş Falcao açıklaması... Galatasaray son dakika transfer haberleri

15.08.2019 17:03

Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi... Menajer Ahmet Bulut: "Falcao'nun hafta sonu maçı var. Ona çıkması gerek. Haftaya yüzde 100 netleşir. Olumsuz bir durum şu an yok." dedi.


Galatasaray'ın Falcao transferini yürüten menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. İstanbul'a gelen Bulut, Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor. olumsuz bir şey yok. dedi.

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