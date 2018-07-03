Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı 02 Temmuz 2018, Pazartesi

Türkiye'nin günlerdir bir umutla güzel haber beklediği minik Leyla'dan acı haber geldi.



Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir, dedesinin köyünde ölü bulundu.



Acı haberin ardından adli makamlardan ilk açıklamayı edinen Nazif Karaman, minik Leyla'nın ölümüyle ilgili Ahaber'e açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Birimi şefi Nazif Karaman, Ağrı'daki adli kaynaklar ile görüştü. Karaman, Leyla'nın köyün dışında bir dere kenarında bulunduğuna ilişkin adli kaynaklara bir bilgi ulaştığını söyledi.Karaman'ın açıklamalarına göre bir çocuk cesedi olduğu yönünde bilgi gelmesi üzerine yetkililer harekete geçti ve Leyla olduğu düşünülen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



Yine Karaman'ın verdiği bilgiye göre Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 2 savcı köye doğru dola çıktı.



Küçük Leyla'nın cenazesi adli tıpa götürülüp test edilecek ve böylece kesin sonuca ulaşılacak...



