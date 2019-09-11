Ağaç budarken düşmemek için kendini ipe bağladı, feci şekilde can verdi! Yer: Aksaray... 11.09.2019 21:59

Aksaray’da Yusuf Ülger isimli şahıs ağaç budarken düşmemek için kendini bağladığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. Ülger'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asılı kalan Ülger'i fark eden komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Ülger, sıkıştığı yerden kurtarılıp indirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ülger'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı öğrenip gelen kardeşi Döndü Ülger ise ağacın yanında gözyaşı döktü. Ülger'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Rüzgar estiği için çıkmamasını söylediğini öne süren komşusu Senem Çığırcı, "Oğlum çıkma rüzgar esiyor, dedim. O da, 'Senem yenge konuşma' dedi. Biz kahvaltı yaparken çıkmış. Sonra gelinim çağırdı, 'Anne, Yusuf ağabeyin kafası ağaca sıkışmış' dedi. Biz de itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdık" diye konuştu.