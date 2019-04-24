Haberler Web TV Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti...

24.04.2019 15:32

Afyonkarahisar - İzmir karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan Kübra Arslan isimli 22 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları