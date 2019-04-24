Afyonkarahisar - İzmir karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan Kübra Arslan isimli 22 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti...24.04.2019 15:32
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