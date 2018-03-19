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Afrinli kadınlar, ÖSO'yu zılgıtlarla karşıladı

18 Mart 2018, Pazar

Afrin'e giren Özgür Surye Ordusu (ÖSO) güçleri, bir dükkana saklanan kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı. Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, şehir merkezindeki bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu. nBu arada Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.
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