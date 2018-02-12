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"Afrin'e düğüne gidiyoruz" diyen kahraman Mehmetçik şehit oldu

11 Şubat 2018, Pazar
Afrin operasyonuna katılmak üzere Hatay'dan yola çıkarken A Haber'in sorularını yanıtlayan ve "Düğüne gidiyoruz" diyen kahraman Mehmetçik şehit oldu.
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