Afrin'de teröristlere ağır darbe vuruldu

Kel Tepe'de çok kalabalık bir terörist grubu tünellerden sızma girişiminde bulundu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor. Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor. Yaklaşık 100 kişilik terörist grubun bölgedeki tünel ağından sızmaya çalıştığı, çok sayıda teröristin öldürüldüğü de belirtiliyor.
Afrin'de teröristlere ağır darbe vuruldu01 Mart 2018, Perşembe
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