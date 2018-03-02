Afrin'de teröristlere ağır darbe vuruldu 01 Mart 2018, Perşembe

Kel Tepe'de çok kalabalık bir terörist grubu tünellerden sızma girişiminde bulundu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor. Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor. Yaklaşık 100 kişilik terörist grubun bölgedeki tünel ağından sızmaya çalıştığı, çok sayıda teröristin öldürüldüğü de belirtiliyor.