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Afrin'de terör örgütünün paçavraları yakıldı

25 Ocak 2018, Perşembe
Teröristlerin elinden alınan Abudan köyünde ele geçirilen terör örgütünün paçavraları ve bölücübaşı Öcalan'ın posterleri ateşe verildi. Bölge teröristlerden temizlenirken, kaçan teröristler saklanacak yeni bir in aramaya başladı.
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