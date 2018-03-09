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Afrin'de sivillere bombalı tuzak!

08 Mart 2018, Perşembe

Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerim sivilleri katlettiği tuzaklama anları kameralara böyle yansıdı.

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