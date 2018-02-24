Yol Durumu

'de / konvoyunun vurulma anı!

23 Şubat 2018, Cuma
'de 30-40 araçlık terör konvoyu tarafından imha edildi.
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