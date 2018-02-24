19 / 10 15 / 7 12 / 1 6 / -5 14 / 2 14 / 5 12 / 3 18 / 10 1 / -8 13 / 5 18 / 9 12 / 6 9 / 6 13 / 5 9 / -2 13 / 5 10 / 2 5 / -2 10 / 1 13 / 4 12 / 7 10 / 6 12 / 3 11 / 1 16 / 8 13 / 3 10 / 5 9 / 4 12 / -2 13 / -1 4 / -5 13 / 4 12 / 4 10 / 8 13 / 1 5 / 0 17 / 9 14 / 2 11 / 1 11 / 7 16 / 9 15 / 5 12 / 4 14 / 1 5 / -8 12 / 4 14 / -1 13 / 4 8 / 3 14 / -2 14 / 5 11 / 6 14 / 5 13 / 3 12 / 3 16 / 7 10 / 5 19 / 10 12 / 5 10 / -1 11 / 2 13 / 1 10 / 8 19 / 8 10 / 8 10 / 6 10 / 8 12 / 4 8 / 5 12 / -2 15 / 7 6 / 3 9 / 5 14 / 3 10 / 8 13 / 0 13 / 3 6 / -3 12 / 7 11 / 0 8 / 6 Afrin'de 30-40 araçlık terör konvoyu TSK tarafından imha edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.